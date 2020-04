Mercedes Classe B 250 e, massima efficienza

Mercedes Classe B 250 e monta due motori, un 4 cilindri benzina da 1.330 cc e 160 CV e un propulsore elettrico da 75 kW, che insieme sviluppano una potenza di sistema pari a 218 CV. Per la categoria in cui opera il monovolume è davvero un livello di potenza impressionante, come lo è dʼaltronde la coppia massima di 450 Nm a un regime di giri del motore basso. Grazie infatti allʼEQ Power del motore elettrico, la nostra Classe B ibrida sprinta come una sportiva: da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi. E non male sono pure i 235 orari di velocità di punta.

Ma sono altre le doti di questo modello, che centra la sua figura attorno al lato della sostenibilità piuttosto che delle prestazioni. Le emissioni di CO2 della Mercedes B 250 e si attestano sui 36 g/km di CO2, per consumi medi sui 100 km che variano fra 1,4 e 1,6 litri. A prezzi attuali significa che con 2 euro di benzina si fanno 100 chilometri! Anche meno se andiamo soltanto in elettrico, perché lʼautonomia nella marcia a zero emissioni arriva fino a 77 chilometri. Grande efficienza, anche per il nuovo cambio a doppia frizione e 8 rapporti, che integra la frizione.

La vettura può essere ricaricata sia con sistemi a corrente alternata che continua, ottenendo sempre il meglio dalla batteria ad alto voltaggio agli ioni di litio da 15,6 kWh di capacità. Inoltre Mercedes adotta la soluzione in cui il motore a combustione si avvia esclusivamente grazie al motore elettrico, risparmiando ulteriore carburante. Prezzi non ancora resi noti, ma in Germania si parte da 37.700 euro.