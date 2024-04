Mercedes-Benz Registro Italia festeggia 30 anni

La conservazione delle auto d’epoca costituisce una missione tesa anche a mantenere il filo che lega il passato al presente, attraversando la storia di Mercedes-Benz. La casa di Stoccarda ha infatti una storia lunga centoquarant’anni e si proietta nel futuro rimanendo ancorata alle proprie radici, facendone tesoro. Ancora oggi, infatti, i modelli iconici del passato, come ad esempio la 300 SL Gullwing, sono fonte di ispirazione per gli attuali design. Vengono così dimenticati i segni del tempo e di essi si ricordano soltanto le pietre miliari che ancora oggi sono punto di forza delle auto di Mercedes-Benz: il design, la sicurezza e l’innovazione tecnologica. Da 30 anni, il Mercedes-Benz Registro Italia è custode di questi valori.

Una grande partecipazione

All’evento romano erano presenti circa centocinquanta degli oltre seicento soci, accorsi con le loro auto per festeggiare questo importante traguardo. Lo ha sottolineato Francesco Martella, Presidente di Marcedes-Benz Registro Italia, che ha messo in evidenza l’importanza di una attività che unisce la passione per le storiche della Stella e la bellezza del nostro Paese, grazie ai numerosi raduni organizzati dall’associazione sul territorio. Un evento di rilievo per il mondo dell’auto d’epoca e per Mercedes-Benz, quindi, che, attraverso il passato e il presente, disegna il futuro.