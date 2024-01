Mercedes-Benz e l'intelligenza artificiale

MBUX, è solo un lontano ricordo

In base a quanto riferito dal costruttore tedesco, il sistema operativo MB.OS è più veloce ed efficiente del sistema MBUX che tutti conosciamo. In questa evoluzione l'assistente virtuale è in grado di fornire una risposta vocale e una fruibilità nell'interazione più naturale, ma sa anche riconoscere ed elaborare al momento giusto dei suggerimenti dettagliati basati sulle abitudini e sullo stato d'animo del conducente. In questo modo l'assistente virtuale riesce ad "affiancare" nel momento del bisogno il conducente in modo più dinamico e dettagliato. L'assistente virtuale è in grado di esprimere le proprie emozioni: si presenta come un campo di stelle sul display centrale, che cambia colore e icone in base ai messaggi di "mi piace", "festeggia", "ridi" e "conferma".