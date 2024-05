Mercedes-Benz CLE Cabriolet: è arrivata la versione AMG

Vista da fuori

L'aspetto imposto dalla coupè non cambia più di tanto: è una vettura della stella a tre punte, pertanto ha dentro di sè l'eleganza, ma è una AMG, che sfoggia carreggiate allargate (+58 mm davanti e +75 mm dietro), calandra sportiva a listelli verticali, paraurti rivisitati, cofano con due nervature longitudinali e griglia utile a far respirare il potente motore. Spostandoci verso il posteriore notiamo lo spoilerino che rifinisce la coda e un nuovo diffusore, mentre di profilo fanno bella mostra i cerchi in lega dedicati da 19” (si possono avere anche da 20”). Veniamo al dunque: se volete guidarla con i capelli al vento, è possibile aprire elettronicamente la capote in un tempo di circa 20 secondi (è lo stesso anche per la chiusura) e lo si può fare fino a una velocità massima di 60 km/h.