Mercato dell'automobile in Italia: i dati di Agosto 2024

Il mese di agosto è andato male per il motore a benzina che ha perso 1,6 punti, fermandosi al 28,1% di quota, 29,9% nel cumulato (+1,9 p.p.), stessa sorte per le unità diesel, che sono scese al 13,4% di share nel mese (-3,6 punti) e al 14,3% negli 8 mesi (-4,8 p.p.). In contro tendenza il Gpl, che con un calo inferiore al mercato, ha guadagnato 0,8 punti salendo al 10,6% del totale e al 9,4% nel periodo gennaio-agosto (+0,3 p.p.), mentre il metano ha immatricolato appena 3 unità in agosto. Le vetture ibride sono le uniche motorizzazioni in crescita in volume nel mese, salendo al 40,6% di share (+6,4 p.p.) e al 39,1% negli 8 mesi (+3,9 p.p.), con un 12,4% per le “full” hybrid e 28,2% per le “mild” hybrid in agosto.