Mercato dell'auto in Italia: i numeri di Dicembre 2023

L'andamento rispetto ai mesi precedenti Se si guardano i numeri fatti registrare nel mese di novembre 2023 (+16.2%), si tratta di un tasso di crescita inferiore che diventa ancora più grande se paragonato a quello che il mercato ha scritto nei mesi di ottobre e settembre 2023 (oltre il 20%). Un fenomeno che accogliamo con il sorriso sulle labbra è quello di una sempre più grande disponibilità di vetture presso le reti di vendita e se ci proiettiamo in questo nuovo anno, non ci resta che sperare nuovamente sugli effetti positivi che porterebbero i nuovi incentivi che al momento sono allo studio del governo. In conclusione, il consuntivo annuo è pari a 1.566.448 auto immatricolate (+19% sul 2022). Siamo ancora lontani dai numeri registrati negli anni pre-pandemia, ma la differenza con quel periodo è in progressiva (seppur minima) riduzione (siamo al 18,3%).

Le alimentazioni preferite Quali sono state le alimentazioni più scelte nel nostro Paese? Le auto con motore a benzina hanno chiuso il 2023 in crescita al 28,3% di quota (+0,8 punti) e un mese di dicembre con +4,7%. I propulsori diesel sono scesi al 17,8% di quota nell’intero 2023 (-2,1%), perdendo fino all'ultimo, con il mese di dicembre in calo di quasi il 5% e attestandosi al 15,6%. Stabile la situazione delle vetture bi-fuel (Gpl-benzina), che hanno terminato il 2023 al 9%, in linea con i risultati del 2022. Passiamo alle elettrificate: le ibride sono cresciute di 2 punti e hanno archiviato il 2023 al 36,2% di share (35,2% a dicembre). La segmentazione ha evidenziato un 10% per le “full” hybrid e un 26,2% per le mild hybrid, le elettriche nel 2023 si sono fermate al 4,2%, mezzo punto in più del 2022 (6% a dicembre), mentre le ibride plug-in sono scese al 4,4%, registrando un -0,7% rispetto allo scorso anno (4% a dicembre).

UNRAE

Tipologia di clienti e segmenti più ricercati Nel 2023 sono stati i privati a immatricolare il numero più elevato di unità, risultando al primo posto con una quota in crescita che si attesta al 55,55% (56,7% a dicembre). In aumento anche le autoimmatricolazioni dei concessionari, che a dicembre hanno registrato l’11,8% di quota e il 10,2% nell’intero 2023 (+1,7%). Il noleggio a lungo termine ha chiuso il 2023 a quota 24,3%, mentre è tornato a crescere in dicembre il noleggio a breve termine, che si attesta al 4% nell’intero 2023, in linea con il 3,9% del 2022.

Ufficio stampa Fiat

Per quanto riguarda i segmenti più acquistati, è stato positivo il 2023 delle citycar (segmento A) grazie anche a una forte crescita delle suv più piccole, rispettivamente al 11,1% e 1,8% di quota, così come hanno evidenziato una crescita le berline e le suv di segmento B, con una quota rispettivamente del 19,4 e del 27,3%. Il segmento C ha fatto invece registrare un calo delle berline, che si fermano al 5,1% di quota, e una crescita delle suv, che raggiungono il 6,6% del totale mercato. Situazione opposta nel segmento D, dove sono state apprezzate le berline, che nel 2023 hanno fatto segnare l’1% di quota, mentre le suv, in leggero calo, si sono fermate al 6,6% del totale. Nell’alto di gamma le berline hanno segnato lo 0,2%, le suv sono arrivate all’1,4%, le station wagon al 3,5% del totale, le multispazio all'1,7% e le sportive allo 0,8%.

Ufficio stampa Alfa Romeo