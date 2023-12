Mercato dell'auto in Italia: i numeri del mese di Novembre 2023

Le immatricolazioni per alimentazione Ancora protagoniste le autovetture a benzina, che a novembre hanno registrato un aumento del 20,2%, con una quota di mercato al 28%, mentre le diesel sono calate del 7,3%, con una quota al 14,3%. Nei primi undici mesi di quest'anno le immatricolazioni di auto a benzina sono cresciute del 22,4% e quelle di auto diesel dell’8,4%, rispettivamente con quote di mercato del 28,4% e del 17,6%. Per quanto riguarda le auto ad alimentazione alternativa, a novembre hanno rappresentato il 57,7% del mercato, con volumi in crescita del 21,9% rispetto a quelli di novembre 2022. Da gennaio a novembre sono invece cresciute del 23,2%, con una quota del 53,9%. Tra queste, lo scorso mese le autovetture elettrificate (BEV e vetture ibride di tutti i tipi) sono state il 47,7% e il 44,7% del cumulato, in aumento del 27,9% nel mese e del 25,6% negli undici mesi.

Nello specifico delle alimentazioni alternative Le ibride non ricaricabili hanno incrementato la loro performance del 31,2% nel mese, con una quota del 37,8%; nel cumulato sono invece cresciute del 27,9%, con una quota del 36,2%. Le immatricolazioni delle unità ricaricabili (BEV e PHEV) sono aumentate del 16,6% a novembre, rappresentando il 9,8% del mercato del mese; nel cumulato sono cresciute del 16,5%, confermando una quota dell’8,5% (in calo di 0,3 punti percentuali rispetto agli undici mesi del 2022).

Le auto elettriche hanno segnato una quota del 5,7% nel mese e del 4,1% nel cumulato; le vendite sono aumentate del 55,5% a novembre e del 33,4% negli undici mesi dell'anno in corso. Sono invece scese le ibride plug-in, nello specifico del 13,5%, pur mantenendo una variazione positiva nel cumulato (+4,4% nel periodo gennaio-novembre). Esse rappresentano il 4,1% delle immatricolazioni del singolo mese e il 4,4% del totale immatricolato da inizio anno. Chiudiamo questo approfondimento con i numeri che riguardano le autovetture a gas, che hanno raggiunto il 10% dell’immatricolato di novembre, quasi interamente composto da autovetture GPL (in incremento dell’1,2% nel mese), mentre un marginale 0,2% è da assegnare alle vetture a metano che, nel mese, sono diminuite del 46,3% (dell’83,8% nel cumulato, invece le GPL sono in aumento del 21,9%). Insieme, da inizio anno, le due alimentazioni costituiscono il 9,2% circa del mercato.

Il mercato per segmenti Lo scorso mese le autovetture utilitarie e superutilitarie sono state il 33,1% del mercato, con volumi in aumento del 10,7% rispetto a quelli del novembre 2022. Le auto dei segmenti medi hanno segnato invece una quota del 10,9% a novembre, con un mercato in crescita dell’11% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Non si ferma il successo dei SUV, che a novembre scorso hanno registrato una quota di mercato pari al 53,7%, in aumento del 20,7%. Nel dettaglio, i SUV piccoli rappresentano il 9,2% del mercato del mese (+38,2% rispetto a novembre 2022), i SUV compatti il 30,5 % (+17,8%), i SUV medi il 9,2% (+15,7%), mentre le vendite di SUV grandi sono il 4,8% del totale (+20,5%). Un dato da registrare è quello che si riferisce al cumulato 2023 di utilitarie e superutilitarie, che hanno una quota del 32,3% (+8% rispetto ai primi undici mesi del 2022). Sempre nel progressivo da inizio anno, le autovetture medie (segmenti C, D ed E) hanno una quota dell’11,2% (+30,4% la variazione percentuale dei volumi), invece i SUV, in crescita del 27,5%, detengono una quota del 54,3% nel cumulato.

