Maserati non svela, anzi sì… il Suv Grecale

Per il momento, accontentiamoci! Anche perché non era previsto che Maserati diffondesse le prime foto ufficiali del Suv Grecale , più piccolo del Levante e in queste tre foto ancora in forma di prototipo. Ma i dipendenti lʼaltra sera lʼhanno scorto in strada, fuori lo storico stabilimento di viale Ciro Menotti a Modena, e così via con qualche clic, subito rimbalzato sui social.

Uno scoop che Maserati non ha voluto soffocare, anzi ha rimarcato come quelle foto fossero lʼorgoglio della “Maserati Family” e ha quindi lasciato che fossero condivise. Del Suv Grecale, dʼaltronde, abbiamo poche notizie: sappiamo che andrà in produzione nel secondo semestre del 2021 a Cassino, dove si produce lo Stelvio Alfa Romeo ma non le altre Maserati, assemblate nel polo torinese ex FCA, ora Stellantis. A Cassino sono stati investiti circa 800 milioni di euro e i primi prototipi sono già in giro per lʼItalia per i necessari test drive. Attenzione allora, perché chiunque potrebbe incapparne in uno.

Altra cosa che sappiamo di Maserati Grecale è che condividerà con la sportiva MC20 il nuovo motore “Nettuno”, un V6 benzina di grande efficienza. Nel corso del 2002 è invece attesa la prima versione elettrificata di Grecale, una soluzione mild hybrid con motore 4 cilindri affiancato da unʼunità elettrica a 48 Volt.

Lʼaudio perfetto firmato Sonus Faber Ufficio stampa 1 di 6 Ufficio stampa 2 di 6 Ufficio stampa 3 di 6 Ufficio stampa 4 di 6 Ufficio stampa 5 di 6 Ufficio stampa 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

Partnership con Sonus Faber

Abbiamo accennato alla nuova MC20, unʼaltra delle sorprese che la Casa del Tridente sfornerà questʼanno. Ebbene la MC20 sarà la prima Maserati a dotarsi dei raffinati diffusori acustici Sonus Faber, eccellenza italiana nel settore dellʼesperienza di ascolto. La partnership sarà poi estesa ad altri modelli del brand. Il “suono naturale” dei diffusori Sonus Faber si deve allʼimpiego dei materiali più pregiati e alle tecnologie più evolute, che offrono una straordinaria esperienza di ascolto musicale a bordo di unʼauto di lusso. Per la Maserati MC20 è stato realizzato un impianto audio composto da 12 canali amplificati e 695 Watt di potenza e 12 diffusori.