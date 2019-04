Maison Citroën Centenary Edition alla Design Week

Dalla 2 CV alla C5 Aircross 12 aprile 2019 07:35 Maison Citroën Centenary Edition alla Design Week Ami One, la concept seducente e convincente

Centʼanni di “visione” del futuro. Il secolo automobilistico di Citroen ‒ ebbe inizio nel 1919 ‒ è sempre stato allʼinsegna dellʼimmaginazione, dellʼanticipazione rispetto agli altri costruttori, della visionarietà. Una Citroen ha sempre fatto scalpore: la 2 CV nel 1948, la DS un decennio dopo, le imbattibili vetture da rally negli anni 80, fino alla C5 Aircross dei giorni nostri.

Citroen alla Milano Design Week Ufficio stampa 1 di 33 Ufficio stampa 2 di 33 Ufficio stampa 3 di 33 Ufficio stampa 4 di 33 Ufficio stampa 5 di 33 Ufficio stampa 6 di 33 Ufficio stampa 7 di 33 Ufficio stampa 8 di 33 Ufficio stampa 9 di 33 Ufficio stampa 10 di 33 Ufficio stampa 11 di 33 Ufficio stampa 12 di 33 Ufficio stampa 13 di 33 Ufficio stampa 14 di 33 Ufficio stampa 15 di 33 Ufficio stampa 16 di 33 Ufficio stampa 17 di 33 Ufficio stampa 18 di 33 Ufficio stampa 19 di 33 Ufficio stampa 20 di 33 Ufficio stampa 21 di 33 Ufficio stampa 22 di 33 Ufficio stampa 23 di 33 Ufficio stampa 24 di 33 Ufficio stampa 25 di 33 Ufficio stampa 26 di 33 Ufficio stampa 27 di 33 Ufficio stampa 28 di 33 Ufficio stampa 29 di 33 Ufficio stampa 30 di 33 Ufficio stampa 31 di 33 Ufficio stampa 32 di 33 Ufficio stampa 33 di 33 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Alla Milano Design Week il fil rouge che unisce la storia della Casa francese è teso proprio fra la 2 CV (con la firma “Origins since 1919”) e la C5 Aircross. Sono loro a dare il benvenuto alla “Maison Citroën Centenary Edition”, in via Stendhal 35. Uno spazio, un allestimento curato da Matteo Ragni Studio, un luogo della memoria sì, ma pronto a raccontare il futuro. Dove non cʼè soltanto lʼautomobile, ma anche oggetti del nostro vivere quotidiano, perché cʼè un altro aspetto in cui Citroen ha sempre dettato legge: lo stile. Al centro dell’allestimento nella Maison cʼè un oggetto esclusivo dʼinterior design: C-vron, la poltrona lounge ispirata al logo Citroën e firmata da Matteo Ragni.

Citroen Ami One Concept Ufficio stampa 1 di 16 Ufficio stampa 2 di 16 Ufficio stampa 3 di 16 Ufficio stampa 4 di 16 Ufficio stampa 5 di 16 Ufficio stampa 6 di 16 Ufficio stampa 7 di 16 Ufficio stampa 8 di 16 Ufficio stampa 9 di 16 Ufficio stampa 10 di 16 Ufficio stampa 11 di 16 Ufficio stampa 12 di 16 Ufficio stampa 13 di 16 Ufficio stampa 14 di 16 Ufficio stampa 15 di 16 Ufficio stampa 16 di 16 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Citroen Ami One Concept

La visione del futuro di Citroen si esprime nella Ami One Concept, super versatile city car a trazione 100% elettrica. Unʼidea originale, la risposta alle nuove esigenze della mobilità per il XXI Secolo ed espressione di quella transizione energetica che vedrà presto le metropoli globali circolare su mezzi a emissioni zero e a guida assistita. Ami One Concept è prima di tutto un veicolo compatto, pratico e maneggevole, con due posti interni e che si guida senza patente! Raggiunge la velocità di 45 km/h e offre unʼautonomia di marcia di circa 100 chilometri.