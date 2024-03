Lotus Emeya, nuova hyper-GT elettrica: i prezzi

Powertrain, autonomia e ricarica

La Emeya è stata equipaggiata con due motori elettrici collocati uno all’anteriore e uno al posteriore, in più è dotata di trazione integrale. La Emeya (base) e la variante S erogano una potenza di 612 CV (450 kW) mentre la R, che si distingue per un motore posteriore più performante e per un cambio a 2 velocità, sviluppa fino a 918 CV (675 kW). Così facendo la Emeya e la S riescono a raggiungere una velocità massima di 250 km/h, scattando da 0 a 100 km/h in 4,15 secondi, la versione R arriva fino a una velocità di 256 km/h e copre lo scatto sullo 0-100 km/h in 2,78 secondi. Rispettivamente, la base e la S hanno un'autonomia dichiarata (WLTP) di 500-610 km, mentre la più potente R ha un range di percorrenza che va tra i 435 km e i 485 km. Per quanto riguarda la ricarica, se si utilizza un caricatore rapido da 350 kW, si può caricare dal 10% fino all’80% della batteria in poco meno di 20 minuti.