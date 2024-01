Lexus UX, le novità del MY 2024

Novità esterne e nuova dotazione Esternamente nuovo UX si presenta con colore inedito, il Sonic Copper, disponibile per tutti gli allestimenti. Per la versione F-SPORT e per la F-SPORT Design è disponibile un'ulteriore variante della combinazione bitone, con un set di colori esterni dedicato, che ora si estende dal montante anteriore al montante posteriore, collegando l'estremità del vetro posteriore con la linea delle portiere posteriori. Nella dotazione di serie è presente anche la chiave digitale, che consente al guidatore di sbloccare e avviare l'auto utilizzando uno smartphone. Inoltre, all'ultima versione del Lexus Safety System + si aggiungono altre due funzioni: la prima è il Proactive Driving Assist che utilizza la telecamera anteriore dell'auto per individuare i pericoli a bassa velocità in città, come pedoni in procinto di attraversare o che camminano lungo il bordo della strada, auto parcheggiate e ciclisti. Le luci di pericolo posteriori lampeggianti automatiche si attivano ad alta velocità in caso di rischio di collisione con un veicolo che segue. La seconda è il Safe Exit Assist, che aiuta a prevenire le collisioni tra i veicoli che si avvicinano da dietro quando si apre una portiera o quando gli occupanti escono.

Entriamo in abitacolo Gli interni mostrano un nuovo display multi-informazioni digitale da 12,3", che può essere personalizzato nello stile ma anche nelle informazioni fornite. Il suo aspetto cambia anche in base alla modalità di guida selezionata e il suo layout può essere personalizzato in base alle preferenze personali del conducente. Rimanendo in tema, è stato rivisto anche il touchscreen multimediale da 8", mentre gli interni mostrano un nuovo colore, il Light Sand, un pacchetto di rivestimenti senza pelle con sedili in tessuto o pelle sintetica e uno con pelle sintetica per il volante riscaldato e il pomello del cambio. A proposito di volante: è stato aggiornato per integrare una telecamera Driver Monitor che controlla costantemente l’attenzione del guidatore e riconosce se ha perso la concentrazione per stanchezza o malessere. Se il guidatore non risponde agli avvisi, il monitor attiva il Driver Emergency Stop, portando il veicolo a un arresto controllato e attivando le luci di emergenza.

Sotto il vestito il nuovo powertrain Proprio come il precedente UX 250h, il 300h è alimentato da un motore a quattro cilindri in linea da 2,0 litri accoppiato a due motori elettrici, con la novità che risiede nel motore elettrico posteriore (vitale per il sistema di trazione integrale e-Four) che su questo modello è 5,6 volte più potente del precedente. Al posto del motore a induzione da 5,3 kW (7 CV) di UX 250h c'è ora un motore a magneti permanenti da 30 kW (41 CV), proposto da Lexus per migliorare la risposta dell'acceleratore e rendere l'auto ancora più piacevole da guidare. Oggi, UX 300h ha una maggiore potenza totale, pari a 146 kW (199 CV), con un aumento dell'8% rispetto ai 135 kW (184 CV) di UX 250h. Nel sistema ibrido di quinta generazione, la precedente batteria al nichel-metal idruro da 180 celle e 216 volt è stata sostituita con una più efficiente agli ioni di litio da 60 celle e 222 volt. In questo modo l'accelerazione da 0 a 100 km/h è scesa a 8,1 secondi nel modello a trazione anteriore e a 7,9 secondi nel modello a trazione integrale. Infine, secondo quanto dichiarato dal costruttore nipponico, tutti questi accorgimenti hanno reso possibile un miglioramento sui consumi del 12% rispetto al modello precedente.