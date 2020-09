Letti e cucina, i plus di Volkswagen Caddy California

Non solo i camper come li avete sempre immaginati, piccole case mobili comprensive di tutto quel che serve in spazi ridotti, ma anche automobili normali che sanno trasformarsi allʼoccorrenza in piccoli, caldi luoghi domestici. Come il nuovo Volkswagen Caddy California , che ha la mini-cucina a scomparsa , un confortevole letto e tante piccole dotazioni comfort per affrontare con disinvoltura i lunghi viaggi.

Il concetto di partenza per Volkswagen è quello dei veicoli “multiuso”. Caddy è il celebre van del brand, il più piccolo della gamma, e può essere modulato in tantissime versioni commerciali (il classico furgone cittadino) e passeggeri. Offre già due passi ‒ 4,5 e 4,85 metri ‒ e altezze del tetto diverse, con lʼopzione per il tetto panoramico. Con la versione California, la quinta generazione di Caddy alza lʼasticella della funzionalità, emulando il più grande Crafter che Volkswagen già propone nelle due versioni camper California e Grand California.

Il nuovo Caddy California dispone di un abitacolo sdoppiato fra zona giorno e zona notte, con spazi di stivaggio variabili in base alle esigenze. La mini-cucina è montata dietro i sedili posteriori e si estrae dal portellone verso lʼesterno per poter così cucinare allʼaria aperta e restando in posizione eretta. Niente cene gourmet, ma un pratico fornello a gas a fuoco singolo con tanto di mensola poggia-posate e un box contenitore. Per un sonnellino, ecco poi il letto di misura 1.980 x 1.070 mm, che una volta ripiegato si riduce a un terzo della sua lunghezza, per ingombrare al minimo il vano bagagli.

I sedili di seconda fila si tolgono con estrema facilità, proprio per consentire di montare il letto. Ma tutto lʼabitacolo è corredato da faretti a Led e dotazioni per vivere al meglio il lungo viaggio, proprio come un piccolo camper. Due i motori TDI di Volkswagen Caddy California, da 75 e 122 CV, e opzione anche per la trazione integrale. A listino arriverà alla fine dellʼanno.