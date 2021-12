Leasys installa a Torino 200 nuove colonnine di ricarica

La mobilità a Torino si fa sempre più elettrica. Leasys Rent ha infatti deciso di ampliare la rete di ricarica presente in città, installando 200 nuove colonnine con potenza fino a 22 kW. Colonnine disponibili inizialmente per i clienti Leasys, ma nei primi mesi del 2022 anche per tutti gli automobilisti di veicoli ricaricabili.