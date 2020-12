Leasys e il Natale 2020 con quattro nuovi servizi

Una mobilità responsabile e alla portata di tutti. FCA Bank e Leasys lanciano “4D Christmas” , una nuova gamma di promozioni natalizie online per il noleggio di autovetture. Quattro tipologie di servizi attive dal 9 dicembre scorso e fino al 6 gennaio 2021 , valide in tutti i Paesi europei in cui Leasys opera insieme allʼistituto finanziario FCA.

Le offerte speciali “4D Christmas” concernono le quattro società del Gruppo: FCA Bank, Leasys, Leasys Rent e Clickar. Prevedono servizi gestibili tutti in rete, grazie all’innovativa modalità del remote financing. La prima di queste offerte è il prestito personale, la cui richiesta beneficia di un differimento della prima rata a 180 giorni (6 mesi), se pervenuta dal 9 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. La seconda riguarda lo sconto fino al 30% sul canone di noleggio di vetture selezionate e in pronta consegna. Sono le offerte Leasys Miles: una è la formula di noleggio a lungo termine “pay per use”; lʼaltra è “TakeAway”, noleggio a lungo termine con consegna della vettura entro 15 giorni.

Con la terza offerta, targata Leasys Rent, saranno scontati del 20% da listino i voucher acquistabili su Amazon per le numerose varianti di Leasys CarCloud, il primo abbonamento all’auto in Italia. Il parco auto a disposizione va dalla Nuova 500 alle Alfa Romeo Giulia e Stelvio, fino alle formule City Plus, Metropolis, Jeep Adventure, Jeep Hybrid Plug-In, City Hybrid e Pro. Insomma, cʼè lʼauto per ogni esigenza allʼinterno del variegato universo FCA. Infine la quarta offerta arriva da Clickar, il portale dedicato alla compravendita dei veicoli usati o di fine noleggio, che ha da poco lanciato la prima piattaforma in Italia per le aste online per privati. Fino al 6 gennaio, il passaggio di proprietà è offerto da Leasys.

E intanto prosegue lʼespansione in Europa

Leasys continua la sua strategia di crescita europea, entrando nei mercati della Danimarca e del Portogallo. Salgono così a 10 i Paesi del Vecchio Continente in cui sono operative le società di noleggio del gruppo FCA. La sfida che porteranno avanti i nuovi Leasys Mobility Store è quella dellʼelettrificazione, visti i recenti lanci di modelli del genere del gruppo FCA. In Europa Leasys conta su un parco auto di 350.000 unità, entro la fine del 2021 vuol essere presente in 13 Paesi europei con 1.500 store, e portare la flotta complessiva a 400.000 veicoli.