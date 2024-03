Lancia: torna il logo HF

Il nuovo logo Il Centro Stile Lancia ha reinterpretato il logo storico HF, partendo dai colori tradizionali, il bianco, il rosso e il nero, senza aggiungere elementi grafici, ma semplificandoli e rendendolo più puri. I colori sono quelli del logo ufficiale della Fulvia Coupè del ’66, mentre l’inclinazione delle lettere è quella del logo della Lancia Delta degli anni '90 per esprimere velocità e radicalità. Il nuovo logo HF è Progressive Classic, in quanto, in un perfetto bilanciamento tra passato e futuro, tutti gli elementi distintivi del marchio storico, composto dall’elefantino e dalla sigla, vengono ora reinterpretati in modo da essere proiettati verso il futuro.

La scelta dell'Elefantino Gli elementi costitutivi del marchio sono stati semplificati, sia nelle linee che nelle forme, creando un nuovo equilibrio, capace di esprimere innovazione, premiumness e italianità, senza tralasciare un tocco di eclettismo. Vi siete mai chiesti quale storia risiede dietro il noto Elefantino? Tra leggenda e realtà, si narra che già nel 1953 l’elefantino fosse stato scelto come portafortuna da Gianni, figlio di Vincenzo Lancia e amministratore delegato della casa automobilistica dal 1949 al 1955. Il significato ruota intorno all'idea che, una volta lanciati in corsa, gli elefanti sono inarrestabili. Il simbolo del pachiderma al galoppo, dapprima raffigurato in azzurro e poi in rosso, pare provenire dalla mitologia orientale, come emblema benaugurante e come simbolo di vittoria, purché rappresentato con la proboscide protesa in avanti.