Lancia 037: ecco quando esce il film "Race for Glory"

Il film racconta la stupenda "cavalcata" verso la vittoria della Lancia 037 nel Campionato del Mondo di Rally del 1983. Uscirà prima negli Stati Uniti e in Canada, poi arriverà anche in Europa.

La data di uscita Il film “Race for Glory”, l'incredibile storia vera del Campionato del Mondo di Rally del 1983, uscirà il 5 gennaio negli Stati Uniti e in Canada e a marzo in Italia. Riccardo Scamarcio, nominato per il BAFTA Award, Daniel Brühl e Volker Bruch sono i protagonisti del film che è stato prodotto da Lebowski, con la Recorded Picture Company e la Metropolitan Films come co-produttori. In Italia è distribuito da Medusa: le riprese sono state effettuate nella seconda metà di maggio 2023 in Italia e in Grecia, in alcune delle location originali degli uffici Lancia e presso lo Stellantis Balocco Proving Ground.

Una macchina straordinaria, con una storia incredibile La storia della Lancia Rally 037 è una storia di eccellenza nel motorsport italiano. Il suo debutto avvenne ufficialmente nel 1982, in occasione della 59° edizione del Salone dell’Auto di Torino con la versione stradale. Tra le caratteristiche principali, si ricordano una potenza di 205 CV, un carburatore a doppio corpo e la sovralimentazione mediante compressore volumetrico. Venne progettata pensando al debutto nel mondo del rally: ne furono prodotti 200 esemplari in totale, numero necessario per ottenere l’omologazione come auto da corsa di Gruppo B.

La Lancia Rally, meglio conosciuta con la sigla “037”, era in realtà un’auto sportiva a tutti gli effetti, anche da un punto di vista stilistico: aveva forme “funzionali” e audaci, sia nella parte anteriore sia in quella posteriore, era originale con il suo “calice” spigoloso, dettagli che la resero un’icona dei rally. Era basata sulla Beta Montecarlo, una coupé compatta a motore centrale dal carattere sportivo: la Lancia Rally 037 aggiunse uno stile aggressivo e un carattere indomito ed efficiente. L’abitacolo era minimalista e concepito con estrema razionalità, mentre alcune “appendici” aerodinamiche sul montante e sulla coda, come il vistoso spoiler posteriore, ne esaltavano ulteriormente le prestazioni. Per ricavarne la massima efficienza, questo modello era stato realizzato in poliestere con rinforzi in fibra di vetro, mentre i due cofani leggeri, sopra il motore e sopra il bagagliaio, potevano essere completamente smontati.

