La verve di 180 CV per la Abarth 695 70° Anniversario

Sono accorsi in più di 5.000 lo scorso fine settimana agli Abarth Days , il grande raduno europeo che si è svolto al MIND di Milano , lʼarea fieristica che ospitò lʼExpo nel 2015. Nellʼarco dei due giorni sono stati effettuati circa 3.500 test drive su strada e in pista , e i fan dello Scorpione hanno potuto scoprire in anteprima la nuova Abarth 695 70°Anniversario .

Nel segno dello Scorpione 1 di 39 2 di 39 3 di 39 4 di 39 5 di 39 6 di 39 7 di 39 8 di 39 9 di 39 10 di 39 11 di 39 12 di 39 13 di 39 14 di 39 15 di 39 16 di 39 17 di 39 18 di 39 19 di 39 20 di 39 21 di 39 22 di 39 23 di 39 24 di 39 25 di 39 26 di 39 27 di 39 28 di 39 29 di 39 30 di 39 31 di 39 32 di 39 33 di 39 34 di 39 35 di 39 36 di 39 37 di 39 38 di 39 39 di 39 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una nuova baby sportiva che si è aggiunta allʼannunciata Abarth 595 Pista con motore turbo benzina da 165 CV. La 695 70°Anniversario è una serie speciale che sarà prodotta in tiratura limitata e numerata di 1.949 unità (come lʼanno di nascita dellʼazienda Abarth), ed è caratterizzata da dettagli di stile come lʼesclusiva livrea verde Monza 1958. La sua nota saliente sta nello Spoiler ad Assetto Variabile, una novità assoluta in casa Abarth, perché regola il carico aerodinamico in 12 posizioni, con un’inclinazione da zero a 60 gradi. Testato nella galleria del vento FCA, lo Spoiler ad Assetto Variabile migliora la tenuta nel misto veloce e la stabilità alle alte velocità.

Quanto al motore dellʼauto, è sempre il 1.4 turbo benzina ma potenziato fino a 180 CV. È capace di raggiungere la velocità massima di 225 km/h con alettone regolato a zero gradi e spunta unʼaccelerazione da 0 a 100 in appena 6,7 secondi. Di serie anche i cerchi in lega SuperSport da 17 pollici, che mettono in mostra le pinze rosse Brembo in alluminio, un impianto con dischi autoventilati di 305 mm davanti e 240 mm al posteriore.

Sportiva di concezione moderna, la nuova Abarth 695 70° Anniversario non poteva mancare della connettività assicurata dai sistemi operativi Apple CarPlay e Google Android Auto, con sistema Uconnect HD di serie insieme al navigatore e alla radio digitale DAB. Arriverà negli showroom Abarth nel weekend del 19-20 ottobre a prezzi da 34.600 Euro.

Nello speciale motori anche la Abarth 695 70° Anniversario