Prodotta in soli 100 esemplari, si distingue per una ciclistica raffinata sviluppata per i circuiti e per avere componenti racing di alta qualità.

Partiamo dal prezzo La nuova KTM RC 8C 2024 sarà venduta al prezzo di 42.000 euro (IVA inclusa) e potrà essere preordinata attraverso un portale online dedicato su KTM.com a partire dalle ore 15 di mercoledì 20 marzo. Come per la precedente versione, una volta confermato l’ordine sarà possibile acquistare il pacchetto Ultimate Track Experience, che consiste in un evento esclusivo organizzato a Portimão, presso l’Autodromo Internazionale dell’Algarve. I posti per il Portogallo sono soltanto per 30 "Orange Rider", che potranno approfondire le proprie conoscenze tecniche sulla moto, scoprire tutti i segreti sul setting delle sospensioni WP, girare in pista coi migliori piloti KTM, effettuare una serie di “hot laps” sulla splendida KTM X-BOW in compagnia dei KTM Factory Driver e, una volta spenti i motori, cenare con i partecipanti all’evento e lo staff KTM.

Ufficio stampa KTM

Come è fatta Realizzata in stretta collaborazione con Krämer Motorcycles, la RC 8C 2024 è impreziosita da carene a sgancio rapido in Kevlar e carbonio ispirate alla KTM RC16 protagonista in MotoGP™, all’interno delle quali si "nasconde" il motore bicilindrico parallelo LC8c DOHC a 8 valvole da 889 cm³ e 135 CV. Il tutto è montato su un telaio tubolare dedicato in acciaio 25CrMo4, impreziosito da una serie di elementi alleggeriti e accessori WP Pro Components top di gamma. Altri particolari sono il serbatoio posteriore a sgancio rapido, alloggiato tra codone e sottosella, ruote Dymag dal peso contenuto e pneumatici slick Pirelli. Passando alle sospensioni, all'anteriore è presente una forcella WP XACT PRO 7543 a cartuccia chiusa da 43 mm, pensata per l'uso in pista: assicura un elevato controllo dello smorzamento, che si adatta alle esigenze sia dei piloti che vogliono spingere oltre il limite, sia di quelli con qualche anno di esperienza in più sulle spalle. Al posteriore, c'è un monoammortizzatore WP APEX PRO 7746 dotato di regolatore del precarico remoto e di pratici registri per intervenire con precisione sulla compressione alle alte e basse velocità e sull’estensione.

Ufficio stampa KTM

Sistema frenante ed elettronica Per fermare le prestazioni della KTM RC 8C 2024 è stato adottato un impianto frenante composto da una pompa radiale Brembo 19RCS CORSA CORTA di derivazione MotoGP e pinze freno anteriore Brembo Stylema, che mordono dischi flottanti da 290 mm. Al posteriore è invece presente una pinza Brembo a due pistoncini, abbinata a un disco flottante da 230 mm. Per un'analisi e un'acquisizione completa dei dati, la nuova RC 8C presenta un quadro strumenti AIM MXS 1.2 RACE e un data logger con funzionalità GPS integrata. Grazie alla visualizzazione su un display TFT da 5" con funzionalità di registrazione costante dei dati, i piloti possono sfruttare il software AIM RaceStudio per osservare in dettaglio specifiche metriche delle performance e migliorare i tempi sul giro con la massima precisione.