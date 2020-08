KTM 450 Rally Replica 2021, la special per i rally

La versione 2021 della KTM 450 Rally Replica 2021 arriverà a settembre con importanti aggiornamenti al cambio, firmato Pankl, e nella taratura più rigida delle sospensioni. È una serie speciale che si rivolge agli appassionati desiderosi di vivere esperienze sportive. Il motore è il poderoso monocilindrico a iniezione elettronica da 450 cc, inserito in un telaio a traliccio in acciaio al Cromo-Molibdeno specificamente sviluppato per i rally. La forcella WP XACT PRO a cartuccia chiusa da 48 mm è dotata della tecnologia Cone Valve completamente regolabile, come pure il monoammortizzatore WP XACT PRO.

La moto sarà realizzata in soli 85 esemplari e volendo è disponibile anche con il pacchetto supplementare (a pagamento) per correre lʼedizione 2021 della Dakar, kit che include assistenza e manutenzione della moto. Insomma siamo davvero vicini alle moto che gareggiano nei rally più duri al mondo. Il prezzo della KTM 450 Rally Replica 2021 è di 25.900 euro, cui occorre aggiungere lʼIVA e il trasporto. E intanto domenica prossima parte il Trofeo Enduro KTM. A Salice Terme si corre la prima delle quattro tappe dellʼedizione 2020 del trofeo monomarca KTM.