Kawasaki Versys 650 modello 2022, la “tuttofare” di Akashi

Nuova Kawasaki Versys 650 Ufficio stampa 1 di 39 Ufficio stampa 2 di 39 Ufficio stampa 3 di 39 Ufficio stampa 4 di 39 Ufficio stampa 5 di 39 Ufficio stampa 6 di 39 Ufficio stampa 7 di 39 Ufficio stampa 8 di 39 Ufficio stampa 9 di 39 Ufficio stampa 10 di 39 Ufficio stampa 11 di 39 Ufficio stampa 12 di 39 Ufficio stampa 13 di 39 Ufficio stampa 14 di 39 Ufficio stampa 15 di 39 Ufficio stampa 16 di 39 Ufficio stampa 17 di 39 Ufficio stampa 18 di 39 Ufficio stampa 19 di 39 Ufficio stampa 20 di 39 Ufficio stampa 21 di 39 Ufficio stampa 22 di 39 Ufficio stampa 23 di 39 Ufficio stampa 24 di 39 Ufficio stampa 25 di 39 Ufficio stampa 26 di 39 Ufficio stampa 27 di 39 Ufficio stampa 28 di 39 Ufficio stampa 29 di 39 Ufficio stampa 30 di 39 Ufficio stampa 31 di 39 Ufficio stampa 32 di 39 Ufficio stampa 33 di 39 Ufficio stampa 34 di 39 Ufficio stampa 35 di 39 Ufficio stampa 36 di 39 Ufficio stampa 37 di 39 Ufficio stampa 38 di 39 Ufficio stampa 39 di 39 leggi dopo slideshow ingrandisci

Per la prima volta poi, su Kawasaki Versys 650 il controllo di trazione è settabile dal pilota su due livelli. Non muta invece il motore Euro 5, bicilindrico parallelo di 649 cc con profilo stretto, montato sul capace serbatoio da 21 litri. È disponibile sia a potenza piena di 67 CV che depotenziata a 48 CV (35 kW) per chi ha la patente A2. Non cambiano neanche le ruote da 17 pollici e le sospensioni a lunga escursione, che ne fanno una moto polivalente. Tra gli accessori opzionali originali spicca lʼutile presa USB, così da poter sempre ricaricare navigatore e smartphone.

Per quando riguarda il set di valige laterali del Modello 2022, il bauletto è nuovo e più capiente, mentre si aggiungono alle versioni Tourer Plus e Grand Tourer le due inedite versioni Urban e Tourer. Una versatilità degna della gamma Z di Kawasaki. I piloti di Versys hanno a disposizione il grande display TFT a colori con connettività Bluetooth e lʼapp Rideology per gestire tutto dallo smartphone. Prezzi a partire da 8.390 euro.

Nello speciale motori anche la nuova Kawasaki Versys 650