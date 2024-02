Jeep Renegade Model Year 2024

Le novità più grandi arrivano dall’abitacolo e da due nuovi allestimenti, Summit e Altitude. In listino la nuova Renegade sarà presente con due propulsori ibridi, mentre non ci sarà più l’unità diesel.

Le novità fuori e in abitacolo La Jeep Renegade fino a oggi è piaciuta e ha riscosso un buon successo di mercato, per cui, anche con il Model Year 2024, si è deciso di non alterare troppo il suo stile. Tutt’al più al compatto Suv americano viene data la possibilità di essere arricchito con particolari protezioni sottoscocca metalliche o di rifinire alcune componenti della carrozzeria con un kit estetico in tinta nera. Le novità più importanti riguardano l’introduzione delle versioni Summit e Altitude, con barre sul tetto, nuovi fari e luci posteriori full LED.

Ufficio stampa Jeep

Diversa la storia quando si passa in rassegna il nuovo abitacolo, caratterizzato da una strumentazione digitale da 10,25" personalizzabile. Il guidatore può impugnare il volante ora rivestito in pelle (anche riscaldabile), mentre davanti ha la nuova plancia che incorpora il display centrale da 10,1”, che ospita il sistema multimediale Uconnect e la navigazione. La connettività in 4G consente l’accesso a risorse online e agli aggiornamenti over-the-air, ma tra le tecnologie di bordo sulla Renegade MY 2024 figurano anche la nuova telecamera digitale, la connettività USB A+C e Android Auto e Apple CarPlay senza fili. Chi è a bordo può interagire con l'assistente vocale Amazon Alexa, mentre tra i sistemi che sono al servizio della sicurezza troviamo il Forward Collision Warning, il TBM e i Connected Services.

Ufficio stampa Jeep

I nuovi allestimenti Altitude e Summit Diamo ora uno sguardo ai due nuovi allestimenti e alla loro offerta. Jeep Renegade Altitude si presenta con fari full Led anteriori e posteriori, così come anche i fendinebbia. Esternamente si fa notare per i cerchi in lega da 17” e i mancorrenti sul tetto, invece in abitacolo c’è il climatizzatore automatico, gli abbaglianti automatici, gli specchietti riscaldabili e ripiegabili elettricamente e i sensori di parcheggio posteriori. Lo stesso allestimento sulla versione Phev prevede anche il pre-condizionamento dell’auto tramite app, la scelta delle modalità di guida Selec-Terrain e il cavo di ricarica Mode 3. Salendo di listino si incontra la Renegade Summit, allestimento intermedio che aggiunge i cerchi in lega da 18”, il parabrezza sbrinabile, il sedile anteriore e il volante riscaldati.

Ufficio stampa Jeep