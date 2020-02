Jaguar Land Rover, Winter Experience a Courmayeur

Land Rover Velar, Jaguar F-Pace, Range Rover Sport , scegliete voi! Sono tutte bellissime, diverse per design e carattere, ma con molte cose in comune, tra cui uno dei più prodigiosi sistemi a quattro ruote motrici sul mercato. Per dimostrarcelo, il gruppo britannico ha organizzato una serie di test drive ‒ la Winter Experience 2020 ‒ a Courmayeur (e li ripete in Val Gardena).

In effetti quale posto migliore che non le pendici del Monte Bianco per testare le qualità offroad dei modelli Jaguar Land Rover? Qui abbiamo potuto provare i tre modelli su neve e ghiaccio, e nel centro della cittadina valdostana è stata anche allestita una pista di prova, abbondantemente innevata ma larga abbastanza per consentire derapate e “scivolate” in scioltezza e sicurezza. E i tre meravigliosi Suv inglesi non si sono mai persi in una sbandata fuori controllo, in una frenata lunga e al limite del ciglio, e non solo per i preziosi consigli degli istruttori al nostro fianco, ma perché il test drive riguardava anche lʼelettronica.

La gamma dispone infatti di sistemi come lʼAdvanced Cruise Control e lo Steer Assist, che aiuta le sterzate in modo attivo correggendo cambi di traiettoria inopportuni. Ed è una gran cosa su fondi viscidi, anche perché accanto a questo cʼè il sistema di frenata dʼemergenza con la nuova funzionalità High Speed. Il tutto abbinato al Terrain Response 2, lʼevoluto sistema di trazione integrale intelligente che da Land Rover è passato poi ai modelli 4x4 di Jaguar. Insomma, abilissimi in fuoristrada questi Suv, pur vestiti di abiti elegantissimi che ne fanno sinceri modelli ammiraglia.

Ma andiamoli a scoprire i tre modelli oggetto della prova: Land Rover Velar SV è la versione più prestazionale del giovane Suv, forte del motore V8 5.0 Supercharged da 550 CV, lo stesso motore sovralimentato che monta la Jaguar F-Pace SVR, che con 680 Nm di coppia massima scatta da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi, per una velocità massima di 283 km/h. Lʼallestimento SVR offre sospensioni specifiche, nuovi cerchi da 21 e 22 pollici e un pacchetto aerodinamico ad hoc. Infine Range Rover Sport HST, meno potente delle altre due, ma il 6 cilindri biturbo benzina da 400 CV è abbinato a un modulo mild-hybrid che migliora lʼefficienza consumi ed emissioni.

Lʼevento ha permesso a Jaguar Land Rover di rafforzare il sodalizio con il comprensorio di Courmayeur/Monte Bianco. Nellʼoccasione è stato anche presentato il nuovo food ambassador Land Rover, Paolo Griffa, Executive Chef del Grand Hotel Royal e Golf. Tornando alle auto e ai loro prezzi: Land Rover Velar SV costa da 184.300 euro; entrambe attorno ai 104.000 euro invece Jaguar F-Pace SVR e Range Rover Sport HST.