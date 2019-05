In Germania la prima autostrada elettrificata per i camion

Il traffico di mezzi pesanti sulle autostrade, si sa, è estremamente costoso e inquinante. La Germania ha quindi investito 70 milioni di euro nei progetti di Scania e Volkswagen per testare un nuovo sistema di trasporto su gomma totalmente ecologico, mettendo su strada i primi 15 autocarri che percorreranno l'autostrada A5 nella lunga fase di test. Saranno inaugurate presto altre due autostrade elettriche, tutte curate dalla Siemens in ogni aspetto tecnologico: a fine 2019 sarà aggiornata la A1 fino al porto di Lubecca e nel 2020 sarà il turno della B465, Baden-Wuttenberg.



I camion ibridi, dei "vecchi" Scania R450 modificati per l'occasione, sono dotati di pantografi posizionati dietro la cabina del guidatore: si tratta di antenne da collegare ai cavi sospesi sui tratti elettrificati delle autostrade. In tal modo i camionisti potranno viaggiare in modalità completamente elettrica e, nel frattempo, ricaricare anche le batterie. Unica condizione necessaria: bisognerà viaggiare a meno di 90 km/h.



I pantografi sono anche mobili: se il camion dovesse andare in altre corsie, l'antenna si muoverebbe in modo tale da non perdere la connessione con la rete elettrica. Una volta terminato il tratto elettrificato, poi, il camion può proseguire con le batterie cariche in modalità ibrida o totalmente elettrica.



Durante i tre anni di test sarà anche monitorata la percentuale di logoramento delle batterie dei camion e, soprattutto, il risparmio effettivo in termini di denaro, emissioni e carburante. L'ambizioso piano dichiarato dalla Germania è l'elettrificazione dell'80% del traffico pesante su strada e, entro il 2050, la riduzione del 95% delle emissioni di carbonio.