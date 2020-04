Il viaggio di MINI Electric sulla Overseas Highway

Un sogno nel cassetto: viaggiare lungo la “Overseas Highway” sulle orme di Ernest Hemingway . Siamo in Florida, da Miami a Key West, lungo quelle interminabili Florida Keys collegate da 42 ponti . Un eden tropicale in cui si muove leggera la MINI Electric , ben prima che il Covid-19 vietasse gli spostamenti anche in questʼangolo di paradiso.

Il sogno resta nel cassetto, in attesa di tempi migliori e di anime ‒ le nostre! ‒ che vorremmo riscoprire più rispettose dellʼambiente, più gentili. La “Overseas Highway” si presta idealmente a questa nuova coscienza, che siano le golf car o la MINI Electric, non immaginiamo un altro modo per muoverci in questi luoghi se non con veicoli a emissioni zero. La distanza dalla spiaggia di South Beach a Miami fino alla punta più occidentale dellʼarcipelago è di 260 km. Da qui lo sguardo su Cuba è una percezione nitida allʼorizzonte, e la traversata inversa dei balzeros (ormai tanti anni fa) unʼimpresa non impossibile.

La MINI E con una sola ricarica può percorrere fino a 270 chilometri, giusto per attraversare lʼintero arcipelago senza soste legate al rifornimento, anzi alla ricarica. La meta finale a Key West è forse la casa museo di Hemingway, che qui si dedicava alla caccia al marlin ‒ guai a chiamarla pesca! ‒ e cesellava il personaggio di Santiago ne “Il vecchio e il mare”. Tempi calmi, lunghi, che al grande scrittore servivano per riflettere e per scrivere, assorto fra tramonti spettacolari in compagnia di daiquiri e mojito. Ma forse la meta è il viaggio stesso.