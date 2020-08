Il record di autonomia di Hyundai Kona Electric

Unʼauto elettrica che fa più di 1.000 chilometri con un solo ciclo di ricarica delle batterie. È Hyundai Kona Electric ad aver stabilito questʼincredibile record di autonomia per auto elettriche sul circuito tedesco del Lausitzring . Ripetendo il record tre volte, perché sono stati tre gli esemplari di Kona Electric a scendere in pista , e tutti hanno oltrepassato la soglia dei 1.000 chilometri.

La trazione elettrica diventa così vincente sotto molti profili: lʼefficienza, il risparmio sui costi della mobilità, il rispetto dellʼambiente, perché fare così tanti chilometri a emissioni zero è una gran bella occasione, da cogliere al volo da parte anche delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di flotte. Le tre elettriche su base Kona dotate di batterie da 64 kWh (e potenza di sistema pari a 204 CV) hanno percorso sulla pista tedesca, rispettivamente, 1.018,7, 1.024,1 e 1.026 chilometri. Bassissimo anche il consumo di energia delle tre vetture: 6,28, 6,25 e 6,24 kWh/100 km, molto sotto la media standard di 14,7 kWh/100 km determinato dal ciclo medio combinato WLTP.

Il test, registrato dagli esperti di Dekra (società che gestisce il Lausitzring), si è svolto con tre equipaggi distinti, che hanno effettuato un totale di 36 cambi guida per battere il record. Lʼandatura media registrata è rimasta compresa tra i 29 e i 31 km/h, bassa quindi, ma perché la prova è stata effettuata simulando le condizioni reali di traffico urbano, incluse le ore di punta e i semafori e le zone a 30 km/h delle aree residenziali. Per il test sono stati utilizzati gli pneumatici Nexen Nfera SU1 a bassa resistenza al rotolamento, nelle misure 215/55 R17.

Le tre squadre che hanno guidato le tre Kona Electric erano così divise: il team di collaudatori della rivista Auto Bild, notissima in Germania; il team di tecnici del reparto post vendita di Hyundai Motor Deutschland; il team composto dai membri dell’ufficio stampa e del marketing dell’azienda. Auto elettrica più venduta in Europa in questo scorcio di 2020, Hyundai Kona Electric è offerta in Italia nellʼallestimento XPrime+ con batteria da 39 kWh a partire da 199 euro al mese, grazie allʼecobonus statale e alla nuova formula By Mobility Hyundai.