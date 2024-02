Il Gruppo Volkswagen e l'Intelligenza Artificiale

Nasce AI Lab Riconoscimento vocale ad alte prestazioni, servizi che collegano gli ambienti digitali degli utenti con il veicolo, funzioni estese, come per esempio cicli di ricarica elettrica ottimizzati dall'intelligenza artificiale, manutenzione predittiva e connessione in rete dei veicoli con le infrastrutture. E' per questo ed altro ancora, che fa rima con innovazione e intelligenza artificiale, che il Gruppo Volkswagen ha dato vita ad AI Lab, che avrà il compito di individuare idee di prodotti e produrre rapidamente prototipi.

Il campo operativo AI Lab non produrrà modelli di serie, ma fungerà da incubatore per il Gruppo Volkswagen. Il processo prevede che l'azienda identifichi in tutto il mondo nuove idee di prodotto legate all'intelligenza artificiale, per poi dare vita a dei concept, lavoro che svolgerà anche insieme ad altri partner, se necessario, per produrre i primi prototipi. In AI Lab lavoreà un team di esperti di intelligenza artificiale, che sarà a stretto contatto con tutti i Brand e avrà un'organizzazione snella e strutturata capace di accelerare i processi e semplificare la collaborazione tra l'industria automobilistica e le aziende tech.