I BTS con Hyundai per proteggere la Terra

LʼOceano? Verde smeraldo! I cieli blu, le gocce di pioggia cristalline, il profumo di fresco che solo i boschi emanano. La Terra è un concentrato di colori e di profumi , che vanno conservati, protetti, valorizzati. Hyundai prova a farlo con le auto a idrogeno e ha trovato fra i compagni di viaggio i BTS, la band pop più famosa in Corea del Sud e in vetta alle classifiche di tutto il mondo.

Con il video che vedete sopra, Hyundai e i BTS hanno voluto celebrare lʼEarth Day nel 50° anniversario della sua istituzione. La Giornata della Terra 2020 è stata lʼoccasione giusta, in un pianeta ferito dal coronavirus, per promuovere una diversa cultura della protezione dellʼambiente e della salute degli organismi che la abitano, umani fra gli altri. La speranza di Hyundai è costruire una società sostenibile nei suoi processi produttivi e nei suoi consumi, che trovi nellʼidrogeno la spinta giusta per modellare lʼeconomia. Dʼaltronde un celebre libro di Jeremy Rifkin di alcuni anni fa nutriva le stesse speranze.

Giovani, popolarissimi, con oltre 20 milioni di dischi venduti nel mondo, i BTS sono testimonial di questa campagna e ad eventi come i Grammy arrivano a bordo di Nexo, lʼauto a idrogeno di Hyundai. Il nome BTS sta per Bangtan Sonyeondan, che in coreano si traduce con “boy scout a prova di proiettile”, e sono ormai un mito non solo in patria, tanto che negli Usa hanno scalato le classifiche come soltanto i Beatles prima fra le band straniere. Global Brand Ambassador di Hyundai, hanno lanciato per la Giornata della Terra la #DarkSelfieChallenge, invitando a postare sui social foto con gli hashtag #DarkSelfieChallenge e #EarthDay entro il 4 maggio.