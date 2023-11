Hyundai Tucson restyling, ecco le prime foto

E' un modello importante

Non ci sono dubbi...anche chi non segue il mercato dell'automobile potrebbe facilmente intuire che la Hyundai Tuscon è stato ed è un modello di successo, non solo nel nostro Paese, ma nel mondo. Un vero e proprio Suv best-seller del suo segmento (C): pensate che (per gli amanti delle statistiche) la Tucson è una delle dieci auto più vendute al mondo, con circa 564.000 unità consegnate solo nel 2022. Ora, la terza generazione (che ha debuttato tre anni fa) è pronta a rilanciarsi con le novità dell'ultimo restyling, che però esternamente non sembra così evidente. Dalle immagini si nota una calandra con dei nuovi piccoli accorgimenti di stile (la trama è caratterizzata da linee più orizzontali), mentre ai lati i fari sembrano più grandi. Appare nuovo anche il disegno del paraurti anteriore e quello delle protezioni in plastica applicate sopra i passaruota. Di profilo si notano i nuovi cerchi in lega, mentre al posteriore le protezioni sono integrate nella modanatura del paraurti e si allargano orizzontalmente.