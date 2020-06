Hyundai svela la terza generazione del Santa Fe

Ventʼanni fa il primo Hyundai Santa Fe e la scoperta che i coreani sapevano fare fuoristrada importanti come i giapponesi. Poi vennero i Suv, meno estremi e più confortevoli, e Hyundai si adeguò per seguire passo passo i successi del suo modello. Sì perché fu proprio il Santa Fe che aprì a Hyundai le porte dei mercati globali, europei inclusi.

La terza generazione del Suv ammiraglia del brand coreano nasce su una piattaforma produttiva tutta nuova, concepita per accogliere i powertrain Full Hybrid e Plug-In Hybrid. Anche in questo campo, dunque, Hyundai conferma di voler sfidare direttamente Toyota, leader fra i veicoli ibridi ed elettrici. Il nuovo Santa Fe cambia radicalmente aspetto e si fa notare per una grande griglia frontale e una personalità superiore, con i passaruota più ampi e cerchi in lega che arrivano fino ai 20 pollici. Il nuovo design della coda mostra gruppi ottici che ora si estendono in orizzontale e con una dinamica banda rossa riflettente che unisce i corpi luminosi.

Allʼinterno il Suv di segmento D presenta un rinnovato design del cruscotto, una console centrale riprogettata ex novo e un sistema dʼinfotainment aggiornato, con touchscreen da 10,25 pollici. Per la prima volta il Santa Fe è dotato di un selettore “Terrain Mode”, che consente di gestire dalla console centrale le varie modalità di guida. Hyundai manderà in produzione il veicolo questʼestate e lʼarrivo su strada è previsto per il prossimo autunno.

