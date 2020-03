Hyundai presenta le nuove i20 e i30

Quando si dice essere concreti. Hyundai lancerà nel corso del 2020 due modelli mass market come le nuove i20 e i30 , che avrebbe dovuto svelare al Salone di Ginevra, poi annullato. Qui ci sarebbe stato spazio anche per uno slancio futuristico: la concept berlina Prophecy a trazione elettrica.

Iniziamo dalla terza generazione della i20, compatta 5 porte di segmento B che nelle concessionarie italiane arriverà a settembre. È stata rivoluzionata nel design, sia della carrozzeria che degli interni, e per la prima volta sarà disponibile anche con una propulsione mild hybrid a 48 volt, oltre alle tre motorizzazioni benzina da 84, 100 e 120 cavalli. Nella sua fascia di mercato promette di offrire la miglior dotazione dʼinfotainment, con connettività Apple CarPlay e Android Auto, gestibili su due schermi da 10,25 pollici e anche in modalità wireless. Per la sicurezza attiva è disponibile il pacchetto “Hyundai SmartSense”, arricchito di nuove funzioni come la Frenata dʼemergenza con rilevamento veicoli, pedoni e ciclisti.

Prima della compatta di segmento B arriverà però, a luglio, la Nuova Hyundai i30. Siamo nella categoria immediatamente superiore, dove le concorrenti sono agguerrite e nuovissime (dalla Golf alla Leon, dalla Focus alla Megane). La i30 si fa forte del suo design tutto italiano, firmato Marco Gianotti, e dei nuovi pacchetti di sicurezza e connettività Hyundai. Anche per lei è pronta la propulsione ibrida a 48 volt.

Quel che marca la personalità della vettura è la versatilità di una gamma che si compone di tre carrozzerie: berlina 5 porte, Fastback con la coda tagliata a moʼ di coupé e station wagon. Unʼofferta per tutti, anche per il cliente più esigente dal punto di vista sportivo, visto lʼallestimento N Line che, per la prima volta, è disponibile anche sulla i30 Wagon. E per chi volesse sognare? Beh date uno sguardo alle foto della concept berlina Prophecy.