Hyundai Ioniq 5: i segreti del restyling

Le novità fuori e dentro Il restyling della nuova Ioniq 5 mostra una mascherina più ricercata, a forma di V, che insieme ai paraurti anteriori e posteriori ridisegnati, ridefinisce lo stile dell'elettrica coreana. Tra l'altro, è anche un po' più lunga, di circa 20 mm, e arriva così a toccare i 4.655 mm, mentre tutte le altre dimensioni esterne restano le stesse del pre restyling. Tra le altre novità estetiche si riconoscono lo spoiler posteriore più lungo di 50 mm e i nuovi cerchi dal design rivisitato. In abitacolo i nuovi dettagli sono stati pensati per regalare ai passeggeri più comfort e praticità. Per cui, ora la parte superiore dell'Universal Island centrale è dotata di pulsanti fisici tramite cui gestire le funzioni più utilizzate, come i sedili riscaldati e ventilati della prima fila, il volante riscaldato e la funzione di assistenza al parcheggio. Il pad di ricarica wireless per smartphone è stato invece spostato più in alto, migliorandone l'usabilità. Anche il volante ha un nuovo design ed è stato arricchito con luci pixel interattive, mentre anche la disposizione dei comandi dell'infotainment e del climatizzatore è stata modificata per aumentare la semplicità di utilizzo.

Ufficio stampa Hyundai

I dettagli della N Line L’allestimento N Line è noto per regalare alle Hyundai uno stile sportivo ma anche un'esperienza di guida dal "sapore diverso". Ioniq 5 N Line ha un design anteriore e posteriore più aggressivo, con paraurti dedicati, minigonne laterali e un set di cerchi in alluminio da 20" N Line. Internamente la N Line si differenzia per la pedaliera in metallo, il volante e la plancia esclusivi N Line, il rivestimento del cielo nero, i sedili sportivi con logo N, le cuciture rosse a contrasto e due opzioni per il rivestimento dei sedili. Questa versione arriverà in Italia intorno alla metà del 2024.

Ufficio stampa Hyundai

Infotainment, tecnologia e sicurezza Il restyling ha regalato alla Ioniq 5 il nuovo sistema di infotainment Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) con aggiornamenti software OTA (Over-The-Air) wireless. Inoltre, sulla nuova Ioniq 5 Hyundai ha introdotto altre funzioni di sicurezza e comfort, come il volante capacitivo, il Lane Keeping Assist 2, il Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2) e il Forward/Side/Reverse Parking Collision-Avoidance Assist (PCA-F/S/R). A queste si aggiungono alcune funzionalità come l’Intelligent Front-lighting System (IFS), la Digital Key 2, la Built-in Cam 2 e il ripiegamento a distanza dei sedili della seconda fila.

Nuovi accorgimenti tecnici La versione aggiornata di Ioniq 5 è dotata di un sistema di ammortizzazione studiato per attenuare le vibrazioni, mentre alcune componenti meccaniche sono state irrigidite per ridurre gli effetti delle vibrazioni sul volante. I rinforzi sulle ruote posteriori e sulla parte inferiore del veicolo sono stati raddoppiati per aumentare la stabilità e l'agilità, mentre la rigidità della scocca è stata aumentata per ridurre i rumori a bassa frequenza. Il controllo del rumore del motore elettrico è stato ottimizzato, ed è stato aggiunto isolamento acustico supplementare al motore posteriore per aumentare la silenziosità complessiva. Sul fronte della sicurezza, la carrozzeria, le porte anteriori e posteriori, insieme al montante B, sono state rinforzate per migliorare la protezione nel caso di collisioni laterali.