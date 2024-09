Hyundai Inster: arriva in Italia il piccolo crossover elettrico

Come anticipato, gli interni risultano molto spaziosi per la categoria. Nell’abitacolo possono trovare posto quattro persone, mentre per i bagagli lo spazio va da 238 a 351 litri (dichiarati) facendo scorrere in avanti il divanetto posteriore. In più, abbattendo completamente gli schienali dei posti dietro (divisi in due sezioni) si ottiene un piano di carico piatto e un volume utile di 1.059 litri. Anche gli schienali dei posti anteriori possono essere reclinati, ad esempio per creare uno spazio di lavoro per il PC o per trasportare oggetti lunghi. Una caratteristica distintiva è il fatto che il vano portabicchieri e il bracciolo anteriore sono integrati nel sedile, così da mantenere l'ergonomia ideale anche quando viene regolato in posizioni diverse. Sulla plancia sono presenti due schermi entrambi da 10,25 pollici, uno per la strumentazione digitale e uno per il sistema infotelematico, connesso ad Android Auto e ad Apple Car Play, ma solo con il cavo. Nella parte bassa della consolle sono presenti dei comandi fisici per la climatizzazione e per le funzioni principali dell’infotainment, oltre al vano per la ricarica wireless per lo smartphone. Le plastiche sono piuttosto rigide, ma sono lavorate per risultare più piacevoli al tatto e sono in gran parte riciclate. Interessante per il segmento la presenza degli aggiornamenti over the air, che sono disponibili di serie su tutte le versioni.