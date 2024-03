Hyundai i30, le novità del restyling

N Line e ADAS

La nuova i30 nella configurazione 5-porte sarà disponibile anche nell’allestimento N Line, caratterizzato da dettagli estetici sportivi come le maglie della griglia anteriore o il disegno a linee orizzontali rosse che decora gli interni in pelle e tessuto scamosciato. Per questa versione Hyundai ha aggiunto accenti metallizzati scuri nelle prese d’aria laterali del paraurti anteriore e nelle minigonne, ma anche nuovi cerchi in lega N Line fino a 18". Lato sicurezza, con i sensori di parcheggio anteriori e posteriori Parking Distance Warning (PDW), i conducenti vengono avvisati se viene rilevato un ostacolo quando il veicolo avanza o retrocede a bassa velocità, ma di serie ci sono diverse funzioni di sicurezza Hyundai Smart Sense. Il sistema Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) aiuta a rilevare ed evitare potenziali ostacoli davanti a sé, il Lane Following Assist (LFA) mantiene il veicolo sulla corsia di marcia, mentre l’Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) avverte il conducente con avvisi acustici e visivi quando il veicolo supera il limite di velocità. Infine, il Rear Occupant Alert (ROA) segnala, quando il conducente sta per uscire, di controllare i sedili posteriori per far sì che nulla venga dimenticato in auto, ma Hyundai offre anche la possibilità di integrare il sistema FCA con il Junction Turning, per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza nelle svolte a sinistra agli incroci. È opzionale anche l’Highway Driving Assist (HDA) 1.5, che mantiene la distanza del veicolo da quello che precede, regola automaticamente la velocità in base al limite, diminuendola in caso di curve, e mantiene il veicolo nella corsia di marcia.