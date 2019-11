Hyundai e-scooter, il tender per auto del XXI secolo

Pieghevole, leggero (pesa solo 7,7 chili), il monopattino elettrico Hyundai ha unʼautonomia di marcia di 20 km e può andare fino a 20 km/h. Ottimo il primo dato, perché significa che può soddisfare tutte le esigenze di spostamento in città, un poʼ pericoloso il secondo: a 20 orari, infatti, il mezzo può già essere rischioso per sé e per chi sʼincontra in strada. Un problema normativo, chiaramente, perché la tecnologia già si avvale di sistemi (pulsantini) per ridurre la velocità e rendere gli e-scooter meno pericolosi.

Ma torniamo al monopattino Hyundai, che offre una soluzione pratica e intelligente per facilitare la mobilità in contesti congestionati come le nostre aree urbane. La batteria al litio da 10.5 Ah consente unʼautonomia di 20 km e la stabilità è assicurata dalla trazione posteriore. Lʼobiettivo per i vertici Hyundai è offrire risposte ai problemi della mobilità e vedono così il loro e-scooter come un mezzo da tenere nel bagagliaio dellʼautomobile: quando serve, si parcheggia lʼauto e lo si prende per percorrere il cosiddetto “ultimo miglio” fino al luogo di lavoro.

Il monopattino elettrico Hyundai è dotato di un display digitale che mostra lo stato della batteria e la velocità, mentre per la guida notturna ha due eleganti fari anteriori a LED curvi e due fanali posteriori. Se diventerà un prodotto di serie, gli ingegneri coreani installeranno un sistema di frenata rigenerativa per aumentare l’autonomia del 7%. Lʼobiettivo di Hyundai è offrire lʼe-scooter come accessorio a chi acquista unʼauto del brand.