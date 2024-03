Husqvarna Svartpilen 801: è pronta al debutto

Partiamo dal motore

O meglio, partiamo dal nome, anzi... dalla nomenclatura numerica del suo nome, poichè crediamo che la cifra 801 sia stata scelta pensando al bicilindrico LC8c di 799 cc già visto sulla KTM 790 Duke in configurazione da 105 CV di potenza massima che, uniti a un peso dichiarato di 181 kg (in ordine di marcia?) dovrebbero garantire una guida coinvolgente e divertente, proprio come sulla parente stretta KTM. Già, perchè se non lo sapete (ma dubitiamo che sia così), KTM e Husqvarna appartengono allo stesso Gruppo industriale, pertanto è normale che operazioni come quelle della 790 e 890 Duke trovino analogie anche nell'altro brand di famiglia. Non è un caso che Husqvarna e KTM sfruttino la stessa piattaforma declinandola secondo i diversi progetti.