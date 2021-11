Husqvarna Norden 901, lʼadventure bike che aspettavamo

Il mototurismo dʼavventura e per niente placido trova una nuova compagna di viaggio. È la Husqvarna Norden 901 , una moto inedita che va ad esplorare nuova confini con la sua versatilità e lʼautentica vocazione per lʼoff-road. Una grande viaggiatrice, che con il serbatoio da 19 litri assicura unʼautonomia di marcia fino a 400 chilometri con un pieno.

Adventure bike con vocazione offorad Ufficio stampa 1 di 19 Ufficio stampa 2 di 19 Ufficio stampa 3 di 19 Ufficio stampa 4 di 19 Ufficio stampa 5 di 19 Ufficio stampa 6 di 19 Ufficio stampa 7 di 19 Ufficio stampa 8 di 19 Ufficio stampa 9 di 19 Ufficio stampa 10 di 19 Ufficio stampa 11 di 19 Ufficio stampa 12 di 19 Ufficio stampa 13 di 19 Ufficio stampa 14 di 19 Ufficio stampa 15 di 19 Ufficio stampa 16 di 19 Ufficio stampa 17 di 19 Ufficio stampa 18 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

La nuova Husqvarna Norden 901 sʼispira alle classiche moto da rally della Casa scandinava (con trascorsi produttivi in Italia). Le sospensioni WP APEX dalla grande escursione e le ruote da 21 pollici allʼanteriore e da 18” dietro consentono di superare con facilità qualunque ostacolo si possa incontrare fuori dai sentieri battuti, mentre su strade asfaltate sa offrire comfort e agilità, merito anche del doppio contralbero che riduce le vibrazioni al minimo. È dunque unʼadventure bike estremamente versatile, che sa il fatto suo ogni volta che vien voglia di fare un giretto in moto senza sapere bene dove andare e che itinerari percorrere.

Il motore bicilindrico parallelo da 899 cc eroga 105 CV e una bella coppia di 100 Nm, fluida e generosa a ogni regime. Il telaio a traliccio in acciaio al cromo-molibdeno sfrutta lo stesso motore come elemento portante, dando solidità e robustezza alla moto. La Norden 901 offre di serie tre Riding Mode ‒ Street, Rain, Offroad ‒ più lʼopzionale modalità Explorer. Il cambio a 6 marce si avvale poi della funzione “quickshifter Easy Shift” per eludere lʼuso della frizione negli innesti, mentre la frizione anti-saltellamento mantiene la ruota posteriore sempre sotto controllo.

Ottimo lʼimpianto frenante, assistito dallʼABS Cornering Bosch (disattivabile e con due distinte modalità di funzionamento: Street e Offroad). La moto è dotata di Traction Control, con funzione cornering regolabile su nove livelli nella modalità Explorer. Husqvarna si è avvalsa in primo equipaggiamento di pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR, su ruote a raggi tubeless, per massimizzare le prestazioni sia su asfalto che in fuoristrada. La Norden 901 arriverà sul mercato a dicembre, con una collezione di abbigliamento tecnico sviluppata ad hoc e prezzi, non ancora formalizzati, attorno ai 15 mila euro.