Honda WR-V: ecco la cugina della HR-V

Viene costruita in Brasile

La nuova Honda WR-V nasce nella fabbrica di Itirapina, nella città di San Paolo (Brasile), ed è un modello strategico perchè si pone come rivale di un altra vettura "cattura clienti", come la Toyota Yaris Cross. Sta sul mercato dal 2017, quando Honda presentò la prima generazione, ma con la seconda (che vi stiamo presentando in questo articolo) intende fare un passo in avanti, in termini di design e dotazione. Lungo 4,31 m, largo 1,79 m e alto 1,65 m, ha un passo di 2,65 m e un'altezza da terra di 220 mm: sono caratteristiche che le permettono di farsi largo nel segmento B (ma quasi C) dei Suv compatti, una ragione in più per cui Honda ha deciso che questa nuova seconda generazione non poteva più essere concepita sulla base della Jazz ma che aveva bisogno di un progetto "su misura".