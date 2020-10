Honda Forza, la famiglia 2021 triplica lʼofferta

Oltre che nel look, Honda Forza 125 è stato migliorato nei contenuti e nelle dotazioni di sicurezza attiva. Entra infatti nella dotazione standard il controllo di trazione HSTC. E poi la funzionalità: il sottosella può ospitare due caschi integrali più altri oggetti, il parabrezza a regolazione elettrica ha un’escursione di 180 mm (40 mm in più) e nel vano portaoggetti anteriore cʼè una presa di ricarica USB. Insomma il miglior compromesso possibile tra la dinamicità di uno scooter “Gran Turismo”, con motore da 15 CV, e la praticità che si chiede a un compagno metropolitano. Da rimarcare il fatto che i consumi medi di Honda Forza 125 2021 sono pari a 42,7 km con un litro e lʼautonomia di marcia sale fino a 500 chilometri.

Nuovo Honda Forza 350

La via di mezzo della famiglia spetta ora alla cilindrata 350, che prende il posto del precedente Forza 300. Lʼincremento di cilindrata si deve alle tecnologie motoristiche eSP+ (enhanced Smart Power plus), che permettono ai mezzi Honda di accrescere potenza e coppia massima (ora a 29,2 CV e 31,5 Nm), aumentando lʼefficienza. I consumi infatti salgono a 30 km con un litro di benzina e, considerato il serbatoio da 11,5 litri, l’autonomia di marcia con un pieno può superare i 340 km. Tra le chicche hi-tech di Honda Forza 350 cʼè “Honda Smartphone Voice Control System”, cioè la connettività per lo smartphone (volume chiamate e musica).

Nuovo Honda Forza 750

È il nuovo capofamiglia, un vero maschio alfa che dirotta lo scooter premium Honda nella fascia delle moto sotto mentite spoglie. Honda Forza 750 è spinto da un motore bicilindrico parallelo che sviluppa 58,6 CV e si avvale del cambio DCT, un classico ormai fra le due ruote di prestigio Honda. Alto da terra 790 mm, ha un’elettronica di gestione sofisticata, con comando del gas “Throttle By Wire” e 4 Riding Mode, più il cruscotto TFT a colori da 5 pollici, il controllo di trazione HSTC multi-livello e lo “Smartphone Voice Control System” (richiede un interfono per casco). Il vano sottosella da 22 litri può contenere un casco integrale ed è dotato di presa di ricarica USB.