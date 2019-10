Francia, uomo asserragliato all'interno di un museo di Saint-Raphael: minacce in arabo sulla facciata

Secondo quanto ricostruito da Nice Matin, una sola persona sarebbe barricata nel museo di Saint-Raphael, in Costa azzurra. Si tratterebbe di un magrebino di 25 anni che verso le 6 è entrato nell'edificio e avrebbe fatto scritte in arabo sul muro.



La Procura: "Possibile gesto di uno squilibrato" - Un'impiegata del museo l'avrebbe scoperto e ha dato l'allarme. Il 25enne non avrebbe ostaggi né fatto rivendicazioni, la polizia non sa se sia armato. L'uomo avrebbe con sé un cartello con iscrizioni in arabo, sarebbe stato visto a torso nudo e avrebbe lanciato pietre contro gli agenti di polizia intervenuti per allontanarlo. La procura di Draguignan, citata da France Bleu, non esclude che si tratti del gesto di uno squilibrato.



La polizia su Twitter: "Evitare il centro storico" - Su Twitter la polizia, allertata verso le 7:30, ha avvertito i cittadini di evitare l'area del centro storico, dove si trova il museo. "L'intero quartiere è circondato. Ci è stato ordinato di rimanere nel ristorante", ha detto Sebastian, dipendente di un ristorante di fronte al museo, al quotidiano locale Nice-Matin.



Il museo - Classificato come monumento storico, il museo archeologico situato in rue de la Vieille Eglise, nel cuore della vecchia St-Raphael, si estende su un'area espositiva di 800 mq e include una chiesa romanica e una vasta collezione di anfore e reperti di età romana proveniente dalla regione.