Ford Focus EcoBoost Hybrid, caccia agli incentivi!

La scelta è dʼobbligo in casa Ford, visto che lʼobiettivo del gruppo di Dearborn (Michigan) è proporre almeno una motorizzazione elettrificata per ognuno dei suoi modelli entro la fine del 2021. La Focus è un modello best-seller, in Europa ma anche in America, e le motorizzazioni ibride elettriche non possono mancare, anche per la carrozzeria wagon, molto apprezzata dagli italiani. Le versioni EcoBoost Hybrid hanno il cambio manuale a 6 marce e si caratterizzano per lʼadozione di un sistema alternatore/starter (BISG), che sostituisce il classico alternatore dei motori a benzina, recuperando anche energia in decelerazione.

Altra innovazione delle Focus Mild Hybrid concerne la tecnologia di disattivazione dei cilindri, che ai bassi regimi del motore ne “stacca” uno e fa risparmiare qualcosina dal serbatoio. Merita una menzione il posizionamento della batteria da 48 volt agli ioni di litro sotto il sedile del passeggero anteriore, ciò che ha permesso di non perdere spazio né allʼinterno né nel bagagliaio. Nellʼupgrade della Focus cʼè spazio anche per il nuovo quadro strumenti a colori LCD da 12,3 pollici, insieme al modem di bordo integrato FordPass Connect di serie. A fine anno arriverà anche il “Local Hazard Information”, la nuova funzionalità di avviso di pericolo in tempo reale.

La nuova Ford Focus è disponibile negli allestimenti Titanium, ST-Line, Active con il suo assetto stile crossover e Vignale. Tre le carrozzerie: berlina 4 porte (che in Italia non è commercializzata), berlina 5 porte e station wagon. Le motorizzazioni EcoBoost Hybrid sono fissate a listino da circa 24.000 euro.