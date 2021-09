Ford e la Capsule Collection1 per la Mustang Mach-E GT

Un reveal spumeggiante per la Mustang Mach-E GT , la versione più esuberante e adrenalinica del Suv 100% elettrico Ford . Merito di Vogue Talents , che ha condotto 17 ballerini acrobati nella Fabbrica Orobia , in occasione della Milano Fashion Week, per ballare e saltare attorno allʼauto. E dallʼevento è nata anche la capsule collection 1 dedicata al Suv elettrico.

Uno spettacolo che ha entusiasmato il pubblico di “Watch Me – New Visions”, l’esclusivo evento pensato per la premiere dellʼauto, così affascinante nel suo color “Cyber Orange” di carrozzeria. Per entrare nel mood della settimana della moda milanese, Ford ha scelto Vogue Talents, il brand attraverso il quale Condé Nast Italia supporta la nuova generazione di talenti, punto di riferimento per i creativi di tutto il mondo. Insieme, hanno scelto “KIDSOFBROKENFUTURE”, brand di moda sostenibile che si propone di comunicare alle nuove generazioni i valori a loro cari dellʼinnovazione e della sostenibilità.

I designer Elbio Bonsaglio e Marta Sanchez hanno interpretato il senso di libertà della Mustang Mach-E GT, trasferendo il “grido” di Watch Me in una capsule collection 1, collezione di moda in serie limitata che i 17 ballerini hanno indossato nel corso della loro performance. “Con questa scelta vogliamo affermare che le auto elettriche possono emozionare, avere personalità, essere delle vere sportive ‒ ha dichiarato Fabrizio Faltoni, Presidente e Amministratore Delegato di Ford Italia –. Ford guarda al mondo dell’elettrico con un’auto dalla forte personalità: Mustang Mach-E GT è emozionante, potente, aspirazionale. Ci sembra l’auto perfetta per uscire dai nostri canoni tradizionali e realizzare un evento di lancio in grande stile, uno show tra arte, moda e sostenibilità”.