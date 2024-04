Fleet Motor Day, parte la decima edizione

Dietro le quinte e la grande partecipazione

E' un'edizione speciale quella che sta per partire, perchè è la decima edizione del Fleet Motor Day. Tra l'altro, questo evento annuale dedicato al mondo della mobilità aziendale parte già da vincitore, portando a casa già dei dati record. Promosso da Fleet Magazine in collaborazione con l’Osservatorio Top Thousand e con il patrocinio delle Associazioni ANIASA e UNRAE, può contare sulla partecipazione di ben 65 brand automobilistici. Come da tradizione, la formula prevede un doppio appuntamento, pertanto oggi 10 aprile presso le Officine Farneto (evento su invito) si terranno 4 talk per illustrare e approfondire i nuovi scenari della mobilità aziendale; il giorno 11 aprile sarà il momento delle prove in pista, dei test drive e dei test Adas sui 5 circuiti dell’autodromo di Vallelunga.