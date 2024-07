Fiat: una storia lunga 125 anni

John Elkann, Presidente di Stellantis, ha dichiarato: “Fiat nasce nel 1899 dalla passione per il progresso. Fu tra le poche società che riuscì a passare da una fase artigianale all’era industriale. Ha rappresentato per milioni di persone la libertà di spostarsi ovunque, e di farlo con stile. Per 125 anni non abbiamo mai smesso di lavorare, di cercare soluzioni, di credere nel nostro futuro e di difendere con tenacia quello che abbiamo costruito. Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno permesso che quella startup torinese potesse diventare oggi Stellantis, uno dei più grandi costruttori di automobili al mondo." Secondo Carlos Tavares, CEO di Stellantis, "Fiat è uno dei marchi più iconici della nostra costellazione Stellantis e porta l’italianità nel cuore dei nostri clienti in tutto il mondo. Per il terzo anno consecutivo, è il marchio numero uno di Stellantis in termini di volume. È leader nei quattro mercati domestici nel mondo: Italia, Brasile, Turchia e Algeria. Il suo obiettivo è offrire una mobilità pulita, sicura ed accessibile ai cittadini di tutto il mondo".