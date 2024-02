Fiat 500 Collezione 1957

Una lunga storia nata nel 1957

Per celebrare la passione e l’amore di tutto il mondo nei confronti della 500, Fiat ha lanciato la nuova serie speciale in edizione limitata “Collezione 1957”, un’edizione di soli 1957 esemplari che si distingue per il suo raffinato stile cabrio e per le sue caratteristiche esclusive. L’esterno di questo modello prevede unìesclusiva carrozzeria bicolore, nelle tinte Bianco Gelato e Verde Rugiada con capote Beige, accentuata dalla nuova linea di bellezza Argento e dai cerchi in lega da 16" bianchi diamantati. Le calotte degli specchietti retrovisori cromati e la terza luce con serigrafia celebrativa completano gli interventi esterni, mentre in abitacolo ci sono sedili in colore avorio con inserti in pelle Frau e il caratteristico logo "ONE OF 1957" ricamato, plancia in legno e targhetta numerata dedicata sul tunnel centrale.