Ferrari F8 Spider, lʼultimo gioiellino del Cavallino

Dulcis in fundo. La “meraviglia” che vi proponiamo per il 2019 che si avvia alla conclusione è la Ferrari F8 Spider , la nuova splendida decappottabile sviluppata a Maranello. Perché il 2019 è stato un anno importante per il Cavallino, che ha compiuto i 90 anni , ha visto esplodere lʼestro di Leclerc in Formula 1 e ha presentato tante “succose” novità che arriveranno il prossimo anno.

Partiamo dalla fine, con lʼultima novità che è stata la Ferrari Roma, favolosa coupé 2+2 posti dallo stile evergreen e con motore 8 cilindri. Poi cʼè stata la premiere della 812 GTS, altra favolosa decappottabile ma ancora più estrema col suo motore V12 da 800 CV. E ancora la SF90 Stradale, supercar ibrida elettrica che si avvale di un V8 termico e di ben tre propulsori elettrici per sviluppare in sinergia oltre 1.000 CV. E infine questo gioiellino di nome F8 Spider, con il fascino del tetto rigido retrattile (hard-top), manovra che può essere fatta anche in movimento fino ai 45 km orari.

Il motore della F8 Spider è il V8 3.9, in grado di erogare 720 CV in maniera istantanea, senza turbo lag. Rispetto alla 488 Spider, di cui prende il posto, sviluppa 50 CV in più e pesa una ventina di chili di peso. Ne consegue una dinamicità eccezionale, con uno scatto sullo 0-100 in 2,9 secondi e da 0 a 200 km/h in 8,2 secondi. La velocità di punta anche in questo caso raggiunge i 340 allʼora. Il motore V8 è il più premiato di sempre in casa Ferrari, per 4 anni di fila trionfatore nella sua categoria dellʼ“International Engine of the Year”.

Una sportiva che si guida al limite, grazie alla posizione Race del manettino che permette di controllare la dinamica laterale e la frenata. La Ferrari F8 Spider è inserita (come tutta la gamma) nel programma di assistenza a 7 anni, che copre tutti gli interventi di manutenzione ordinaria ogni 20.000 km o una volta l’anno. I prezzi del nuovo giocattolino Ferrari partono da 262.000 euro.