Ferrari 12Cilindri: bisogna aggiungere altro?

Arriverà entro la fine dell'anno in corso e potremo ammirarla in versione coupé e Spider.

Ferrari 12Cilindri: gli esterni Flavio Manzoni e il suo team di ricercati designer hanno creato delle linee diverse dalle ultime Ferrari. La 12Cilindri da un punto di vista stilistico resta sospesa tra presente e futuro e stupisce per la sua ammaliante semplicità. Il frontale a sviluppo orizzontale mostra nella parte bassa del paraurti le prese d’aria mentre i fari vengono collegati tra loro da una banda a contrasto che ci ricorda la 365 GTB Daytona del 1968. Di profilo i passaruota sono molto pronunciati: lo sguardo che scorre verso il posteriore della nuova Rossa scopre invece delle idee futuristiche, con dei fanali che sono delle sottili barre a led, mentre i quattro terminali di scarico sono stati integrati nel diffusore. Poco sopra il caratteristico lunotto a “delta wing”, di ispirazione aerospaziale, adornato con le due appendici alari attive, capaci di lavorare nelle configurazioni Low drag e High downforce a seconda delle necessità.

Ufficio stampa Ferrari

L'abitacolo della Ferrari 12Cilindri Gli interni sono dominati da una plancia totalmente simmetrica nella sua composizione dual cockpit, ovvero con due display a disposizione di pilota e passeggero, ognuno autonomo nella loro gestione, separati da un terzo monitor posto sulla plancia all'altezza del tunnel centrale. La scelta dei materiali è estremamente elegante e di livello elevato, mentre quando la 12Cilindri è chiusa, mostra un tetto oscurato integrato nella parte superiore della cabina. Per quanto riguarda l'infotainment il sistema di connettività è gestibile sia con Apple CarPlay che con Android Auto tramite lo shermo centrale, mentre per soddisfare il piacere di ascolto è possibile dotare la 12Cilindri del sistema audio high-end realizzato in collaborazione con Burmester composto da 15 altoparlanti della potenza totale di 1600 W.

Ufficio stampa Ferrari

Il motore e le prestazioni della 12Cilindri La nuova Ferrari 12cilindri ospita sotto il cofano il propulsore 6.5 V12 con 830 CV di potenza e 678 Nm di coppia. Si tratta di un'unità con degli accorgimenti importanti, come le bielle in titanio, i pistoni in alluminio e un albero motore alleggerito ed è associata a una trasmissione doppia frizione a otto marce, che incrementa del 12% la coppia a terra e riduce del 30% i tempi di cambiata. Si tratta di caratteristiche tecniche che spingono la Ferrari 12Cilindri a una velocità massima di 340 km/h e le consentono di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi.

Ufficio stampa Ferrari

L'elettronica e il prezzo della Ferrari 12Cilindri L'elettronica della 12cilindri consente al guidatore di condurre tutti gli 830 CV con piacere e sicurezza. Su questa supercar c'è per esempio il controllo della struttura di coppia “ATS” (Aspirated Torque Shaping) che modifica la coppia massima disponibile in funzione della marcia inserita, mentre è stato aggiornato il sistema Side Slip Control 8.0, ora più efficace nell'analizzare le informazioni provenienti dalla centralina EPS e da altre zone della vettura, così da poter valutare il grip disponibile in ogni condizione di guida. La nuova Ferrari 12Cilindri ha un listino di partenza pari a 395.000 euro Iva e tasse incluse, mentre la versione Spider costerà di più e per averla bisognerà spendere una cifra minima di 435.000 euro.