FCA e PSA, lʼaccordo di Alleanza a un passo

FCA sta affrettando i passi per farsi trovare pronta allʼAlleanza con PSA . Ha infatti creato una divisione di Sviluppo Prodotto unificata tra le due sponde dellʼAtlantico, che mette insieme i marchi europei ‒ Fiat, Alfa Romeo, Maserati, ecc. ‒ con quelli americani Chrysler, Jeep, Dodge e Ram. E oggi dovrebbe essere il giorno definitivo (il condizionale però è dʼobbligo) per il via libera allʼintesa con i francesi di Peugeot-Citroen.

Nascerebbe così il quarto gruppo automobilistico del mondo, con tanti marchi in portafoglio e secondo in Europa dietro Volkswagen. Un colosso con un fatturato globale pari a 170 miliardi di euro, una produzione di quasi 9 milioni di veicoli lʼanno e la quotazione del titolo su tre piazze finanziarie: Parigi, Milano e New York. Le ambizioni sono enormi, perché lʼAlleanza lancerebbe la sua corsa alla leadership mondiale scommettendo sullʼelettrificazione (dove FCA è in ritardo ma PSA no) e sulle tecnologie di guida assistita, il vero banco di prova dellʼindustria automobilistica nel prossimo decennio. A guidare lʼAlleanza sarà Carlo Tavares, a.d. PSA, mentre John Elkann sarà presidente.

Per prepararsi alla sfida, FCA ha annunciato nei giorni scorsi la creazione di una nuova organizzazione di Product Development unificata, la cui guida sarà affidata a Harald Wester (già numero uno di Maserati). Permetterà di snellire e accorciare i tempi di sviluppo e produzione di un nuovo modello, superando anche gli steccati geografici. La nuova divisione conterà 5 nuovi centri di competenza tecnologica: Body, Chassis, Interior and Wiring Integration; Electrical, Electronics and Software; Propulsion Systems, che comprenderà sia i sistemi elettrificati che quelli tradizionali; Total Vehicle Integration; Advanced Technology and Pre-Development Programs.

Il principale cambiamento nellʼorganizzazione FCA concerne lʼintegrazione delle funzioni di ingegneria del veicolo (Vehicle Engineering) con quelle di ingegneria del motore (Powertrain Engineering). Il gruppo italo-americano ha già stanziato 9 miliardi di euro per lanciare nei prossimi 5 anni 30 nuovi modelli elettrificati, tra cui le versioni plug-in hybrid di Jeep Compass, Renegade e Wrangler. Nel 2020 dovremmo vedere anche le prime Maserati elettrificate e con tecnologie di guida autonoma di Livello 3, ma attesa è anche la versione di serie della Fiat Centoventi interamente elettrica.