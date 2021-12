Esame di Guida, dal 20 dicembre cambia quello di teoria

Da lunedì 20 dicembre, con le modifiche al Codice della Strada, cambia lʼesame di teoria per conseguire la patente di guida . Il più temuto dagli esaminandi, perché è proprio questa la prova a fare il maggior numero di vittime: quasi il 30% i bocciati lo scorso anno! La prova pratica invece si ferma al 12,2% soltanto di esaminandi che non la superano.

Ma vediamo come cambia lʼesame. Poiché tutto si snellisce, il numero dei quiz scende da 40 a 30, ma anche il tempo a disposizione si riduce da 30 a 20 minuti. Significa che prima si avevano 45 secondi a disposizione per rispondere a ciascuna domanda, adesso se ne hanno 40 soltanto. Attenzione a non sbagliare, perché ora il numero massimo di errori consentiti è 3, non più 4. La proporzione in questo caso è rispettata, ma serve non distrarsi, viste anche le domande trabocchetto che è possibile incontrare. Un esempio? Il segnale accanto, sbagliato nel 75% dei casi!

A sbagliare è stato il 75% del campione di quasi 3.100 utenti, scelti da AutoScout24 ed Egaf edizioni fra coloro che hanno ottenuto la patente B da più di 5 anni. È un modo per vedere se chi ha conseguito la patente col vecchio esame ha ancora il guizzo per superare anche il nuovo. Nel 2020 in Italia hanno ottenuto la patente B 424.752 neo-automobilisti, pari all’87,8% degli esaminandi. Questi cioè hanno superato la prova di guida finale, ma allʼesame di teoria gli idonei sono stati il 70,2% appena, quindi il 29,8% è stato bocciato. La percentuale più alta di bocciati alla prova teorica si è avuta nel Lazio (36,3%), mentre in Emilia Romagna (27%) cʼè il dato migliore.

E il segnale di sopra, che significa? Nel campione AutoScout24 ed Egaf edizioni, tre automobilisti su quattro non ha dato la risposta giusta al quesito: “Il segnale raffigurato indica il punto dove termina il divieto di fermata. Vero o Falso?”. La risposta corretta è “Vero”.