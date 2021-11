Emozioni Ducati con i nuovi Streetfighter V2 e V4 SP

Ducati evolve il progetto Panigale in una nuova dimensione della sportività. Anzi, in una nuova formula, perché le stupefacenti e combattive Streetfighter V2 e Streetfighter V4 SP rispondono appieno a quella “ Fight Formula ” con cui a Borgo Panigale mischiano know-how agonistico e competenza stradale.

Ducati Streetfighter V2 è una naked sportiva capace di prestazioni entusiasmanti. Una moto unica per carattere e potenzialità, in questo non dissimile alla spaventosa Streetfighter V4 SP che è una limited edition e incarna il top della gamma. La media cilindrata ‒ bicilindrica V2 da 955 cc ‒ è leggera (peso a vuoto di 178 kg), con un design slanciato e tagliente e senza carene, eppure il motore Superquadro sviluppa 153 CV e li gestisce grazie a un pacchetto elettronico di ultima generazione, con piattaforma inerziale IMU a 6 assi. Una naked che va guidata come una superbike, ché la curatissima posizione di guida è influenzata in maniera decisiva dal manubrio alto e largo.

Streetfighter V2 dispone di una ciclistica di eccellenza. All’anteriore opera una forcella Showa BPF da 43 mm di diametro, completamente regolabile nel freno idraulico in compressione ed estensione e nel precarico molla. Il controllo dell’avantreno è completato da un ammortizzatore di sterzo Sachs, e Sachs firma anche l’ammortizzatore posteriore completamente regolabile. Gli pneumatici sono Pirelli Diablo Rosso IV con misure 120/70 ZR17 allʼanteriore e 180/60 ZR17 al posteriore, mentre è di Brembo lʼimpianto frenante. Tre i Riding Mode (Sport, Road, Wet), ma il pilota può personalizzare il livello di intervento dei controlli. Di serie sono lʼABS Cornering Evo e il controllo di trazione DTC EVO 2, derivato direttamente dalla MotoGP.

Prende le mosse invece dal Mondiale SBK (Superbike) la sontuosa 4 cilindri Streetfighter V4 SP (Sport Production). Unʼaffascinante supernaked, spinta dal Desmosedici Stradale di 1.103 cc, che sviluppa la bellezza di 208 CV e 123 Nm di coppia a 9.500 giri. Ha un equipaggiamento imbattibile, per stile e qualità tecnica, con sospensioni Öhlins Smart EC 2.0, cerchi a 5 razze sdoppiate in carbonio, pinze freno anteriori Brembo Stylema R e frizione a secco STM-EVO SBK, che garantisce unʼefficace funzione anti-saltellamento.

Ducati Streetfighter V2 sarà disponibile in concessionaria dal prossimo mese di dicembre, nella splendida livrea Rosso Ducati con cerchi neri. Prezzi a partire da 16.990 euro. Un bel regalino di Natale, mentre per lo Streetfighter V4 SP bisognerà attendere la Befana, visto che con la sua “cattivissima” livrea Winter Test sarà disponibile da gennaio 2022. È una limited edizione e costa un bel poʼ in più, da 32.990 euro.