Divieto di fumo in auto, sempre! E stretta sui monopattini

Lʼauto è mia, viaggio da solo, ma non posso fumarci! Giusto o non giusto, è uno dei provvedimenti al vaglio della Commissione Ambiente e Trasporti della Camera , che in questi giorni sta valutando le proposte dei partiti in merito alle modifiche da apportare al Codice della Strada . Il divieto di fumo in auto è proposto dal Movimento 5 Stelle, che punta anche a irrigidire le sanzioni per chi è scoperto ad armeggiare con lo smartphone durante la guida.

Codice della Strada, modifiche in arrivo Dal Web 1 di 8 Dal Web 2 di 8 Dal Web 3 di 8 Dal Web 4 di 8 Dal Web 5 di 8 Dal Web 6 di 8 Dal Web 7 di 8 Dal Web 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

Forza Italia chiede dʼintrodurre lʼobbligo delle cinture di sicurezza a bordo degli scuolabus, trovando aperture da tutti i partiti. La Lega vuole invece aumentare a 150 km/h il limite di velocità su alcuni tratti autostradali, mentre il M5S vuol porre fine allʼepopea romantica delle botticelle romane e dei cocchieri fiorentini (fiaccherai), che di romantico e turistico non hanno più nulla a dire il vero. La stretta sulla circolazione dei monopattini elettrici trova invece riscontri bipartisan allʼinterno della Commissione e del Parlamento.

Ampio il capitolo relativo ai monopattini: troppi gli incidenti e ben 9 le vittime finora in questo 2021, fra questi un pedone investito. In discussione lʼobbligo di targa, che permetta una più facile identificazione del veicolo e porti allʼintroduzione dellʼassicurazione sulla responsabilità civile. Non solo, ma per andare in giro con lʼe-scooter servirebbero protezioni per la testa (casco) e giubbetti catarifrangenti per una maggior visibilità.

Stangata invece è quella che i pentastellati chiedono per chi guida distratto dal telefonino o un altro device. Oggi la sanzione va da 167 a 661 euro, il M5S vorrebbe aumentare la forbice da 422 a 1.697 euro, con in più la sospensione della patente da 7 giorni a due mesi. Nel caso di seconda violazione nel biennio, la multa salirebbe a 644/2.588 euro, con sospensione della patente da uno a tre mesi. Quanto al fumo, oggi in Italia è proibito in auto soltanto in presenza di un minore di 18 anni o di una donna incinta. Staremo a vedere se cambierà.